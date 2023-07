Veröffentlicht am 20. Juli 2023 von wwa

NIEDERBIEBER – Blick auf Bedeutung des Heiligen Georg

Einen besonderen Einblick gewähren die Pfadfinder Oberbieber vom Stamm Sankt Bonifatius in der sonntags:zeit anstelle des Gottesdienstes am Samstag, 22. Juli, 17.30 Uhr in der St. Bonifatiuskirche in der Kurt-Schumacher-Straße in Neuwied-Niederbieber: mit einem Bilder-Puppenspiel (Foto) erinnern sie an die Legende des heiligen Georg, der den Drachen bekämpfte – und klären, was sie für die Menschen heute bedeutet. Eingeladen sind Interessierte alles Altersgruppen. Foto: F. Hachemer