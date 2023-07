Veröffentlicht am 21. Juli 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – WohnPunkt RLP unterstützt auch 2024 fünf neue Kommunen beim Aufbau von Wohnprojekten mit Teilhabe

Mit dem Projekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ unterstützt das Land Rheinland-Pfalz auch 2024 gezielt Kommunen bei der Umsetzung von Wohn- und Teilhabeangeboten. Ab sofort können sich Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern wieder um eine professionelle Begleitung durch das Landesprojekt bewerben.

„Dass Menschen auch im Alter und mit Pflegebedarf oder einer Behinderung in ihren Dörfern und Quartieren wohnen bleiben können und in Familie, Nachbarschaft und Gesellschaft eingebunden sind, ist mir ein großes Anliegen. Mit WohnPunkt RLP unterstützen wir die teilnehmenden Gemeinden dabei, passgenaue innovative Wohnangebote zu schaffen, die ein lebenslanges Wohnen im vertrauten Umfeld ermöglichen“, sagte Sozialminister Alexander Schweitzer.

„WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ setzt neben Barrierefreiheit und Wahlfreiheit bei Pflegeleistungen auf neue Formen des Miteinanders ‒ innerhalb einer Wohnung, innerhalb eines Hauses sowie im ganzen Dorf oder Quartier. Es bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern vielfältige Kontakte und Möglichkeiten, sich einzubringen und aktiv zu bleiben und beugt so sozialer Isolation und Einsamkeit vor. Dabei werden ehrenamtliche Hilfen mit professionellen Versorgungsangeboten verbunden.

Das im Jahr 2014 gestartete Landesprojekt geht jetzt in eine neue Runde. Bewerbungen können ab sofort an die Landesberatungsstelle Neues Wohnen im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) gerichtet werden, die mit der Koordinierung von WohnPunkt RLP beauftragt ist. Am Ende des Jahres wählt ein Gremium unter den Bewerbungen bis zu fünf Kommunen aus, die in ihrem Vorhaben unterstützt und begleitet werden.

Bewerbungsschluss ist der 3. November 2023. Informationen zum Projekt WohnPunkt RLP und zu den aktuellen Teilnahmebedingungen können unter www.wohnpunkt-rlp.de abgerufen werden.