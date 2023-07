Veröffentlicht am 19. Juli 2023 von wwa

WISSEN – Vandalismus an der Westerwaldbank in Wissen

An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet von Wissen ist offenbar am frühen Montagmorgen, 17. Juli 2023 Biomüll verstreut worden. So unter anderem vor dem ehemaligen Postamt. Schlimmer hat es die Westerwaldbank gegenüber des Rathauses getroffen. Dort stopfte wohl kurz nach 5 Uhr, als der Vorraum gerade geöffnet hatte, ein „Bankbesucher“ der unangenehmen Art ebenfalls Biomüll in die Ausgaben- und Einnahmeschächte der Kassenautomaten. Die Geräte waren für mehrere Stunden nicht zu nutzen. Der Übeltäter selbst ist offenbar mit einer der Überwachungskameras gefilmt worden. (bt) Foto: Bernhard Theis