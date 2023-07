Veröffentlicht am 19. Juli 2023 von wwa

KIRCHEN (Sieg) Die neue Gästeführerin Birgitta Weier steigt auf bis zum Giebelwaldkreuz

Am kommenden Sonntag, 23. Juli 2023, Start 10:00 Uhr hat sich die „frisch gebackene“ Gäste- und Wanderführerin der Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. den Giebelwald aus Richtung Niederfischbach auserkoren. Im Rahmen einer rund 14 Kilometer langen, geführten Wanderung ist unter anderem das Giebelwaldkreuz ein markanter Punkt der Tour. Start- und Zielpunkt ist direkt am Tierpark Niederfischbach, Ende der Schlesingstraße, 57572 Niederfischbach, Anmeldeschluss ist am kommenden Freitag, 21. Juli 2023 um 13:00 Uhr.

Vom Tierpark aus wird es auf einem historischen Weg zunächst zum ehemaligen Fischbacher Werk gehen und weiter bergauf. Über Wege und Pfade passiert die Gruppe weitere historische Plätze und wird die schönen Aussichten genießen, bis man schließlich das Giebelwald-Kreuz erreicht. Nach einem Picknick mit Selbstverpflegung wird der Rückweg angetreten. Info bei Birgitta Weier, Telefon: 0175/9223065.

Eine Anmeldung zur Wandertour ist ONLINE möglich über www.druiden-hexen-siegerland.de und dann Feste & Veranstaltungen / Online-Veranstaltungskalender oder alternativ telefonisch unter der angegebenen Telefonnummer oder über die Tourist-Information Kirchen.

Birgitta Weier aus Niederfischbach

DWV-Wanderführerin, zertifizierte Gesundheitswander-Führerin, zertifizierte Gästeführerin, zertifizierte Natur und Landschaftsführerin der Eifel. Kontakt: Telefon: +49 175 9223065, E-Mail: birgittaweier@aol.com. Buchung auf Anfrage für Termine am Fr. ab 15 Uhr bzw. Sa. und So.

Als zertifizierte Wander- und Gesundheitsführerin liegen meine Schwerpunkte auf Führungen und Themenwanderungen in der Natur sowie Wandern mit einem gesundheitlichen Aspekt. Bei meinen Wanderungen ist es mir ein großes Anliegen den Gästen unsere schöne Region mit ihren rauen, aber auch schönen Seiten nahe zu bringen. Wir besuchen historische Plätze, dazu gib es dann Geschichte und natürlich auch Geschichten. Oder wir genießen zur Entspannung die großartigen Aussichten. Neuerdings bin ich auch zertifizierte Gästeführerin. Es ist mir wichtig auch unsere historischen Bauwerke wie z.B. den „Siegerländer Dom“ in Niederfischbach und den Bergbau mit seiner dazu gehörigen Geschichte ihnen nahe zu bringen. Die Wanderungen und Führungen finden hauptsächlich in und um Niederfischbach statt.

Schwerpunkte meiner Gäste-/Wanderführungen:

Natur- und Landschaftsführungen durch den Giebelwald vorbei an historischen Plätzen, Führungen um und im Siegerländer Dom, Wanderführung in Anlehnung an den Hexenweg. Geführte Wanderungen bis 20 Kilometer.

Meine liebsten Sehenswürdigkeiten/Ausflugsziele im Druiden.Hexen.SiegerLand: Giebelwald, Siegerländer Dom in Niederfischbach, rund um den Hexenweg im Wildenburger Land mit Schloss Crottorf, Wildenburg und den umliegenden Kapellen, Grubenwanderweg Niederfischbach, Technik Museum Freudenberg, Druidenstein, Freusburg, Ottoturm

Meine liebsten Wander-/Radwege im Druiden.Hexen.SiegerLand: Hexenweg Friesenhagen, Auenlandweg Wissen, Alte Poststraße Katzwinkel – Wissen, Geo Route Grubenwanderweg Niederfischbach, Natursteig Sieg Niederfischbach bis Druidenstein, Jakobsweg Friesenhagen bis Köln.