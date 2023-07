Veröffentlicht am 18. Juli 2023 von wwa

HILGENROTH – Verkehrsunfall auf der K 51 bei Hilgenroth

Montagabend, 17. Juli 2023, gegen 21.55 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 51 in der Gemarkung Hilgenroth ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem Pkw die K 51, aus Richtung Hilgenroth kommend, in Fahrtrichtung Marienthal. In einer Rechtskurve geriet er auf regennasser Fahrbahn in Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei