Veröffentlicht am 18. Juli 2023 von wwa

DIERDORF – Sachbeschädigung in Dierdorf

Samstag, 15. Juli 2023, zwischen 11:00 und 17:00 Uhr kam es in Dierdorf in der Pfarrstraße zu einer Sachbeschädigung an einer Sitzbank. Gemäß der Aussage eines Zeugen entwendeten mehrere Jugendliche eine vor einem Anwesen stehende Bank und trugen sie vor die Kirche. Dort wurde ein Bein der Bank mutwillig abgebrochen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei