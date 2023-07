Veröffentlicht am 18. Juli 2023 von wwa

UNKEL – Sachbeschädigung in Unkel

Unbekannte Täter beschädigten am Montagabend, 17. Juli 2023 eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in dem Heisterer Weg. Die Täter nahmen einen Stein aus dem Straßenrand und warfen die Scheibe ein. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei