Veröffentlicht am 19. Juli 2023 von wwa

DAADEN-HERDORF – Mehrwert durch Kooperation: Kostenfreier Eintrag in die regionalisierte Unternehmensdatenbank der VG Daaden-Herdorf

Ab sofort bietet die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftsinitiative Wir Westerwälder gAöR ihren Unternehmen einen neuen Service an: Die kostenfreie Platzierung in der Unternehmensdatenbank auf der Webseite der Verbandsgemeinde.

Dieser Service steht allen interessierten Unternehmen unter der Adresse https://www.daaden-herdorf.de unter der Rubrik Einblicke/Wirtschaft zur Verfügung.

„Wir freuen uns, mit der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf einen weiteren Kooperationspartner für die lokale Einbindung der Unternehmensdatenbank begrüßen zu dürfen. Die Verbandsgemeinde bietet so einen echten Mehrwert für Ihre Unternehmen. Damit ist sie Vorreiter in der Region und setzt ein sichtbares Zeichen für ein aktives Regionalmarketing. Ich freue mich, wenn weitere Verbandsgemeinden aus unseren kooperierenden Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis dem Beispiel folgen“, sagt Sandra Köster, Vorstand der Wir Westerwälder gAöR.

Die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf greift dazu auf den zentralen Datenbestand der Westerwälder Unternehmensdatenbank der Gemeinschaftsinitiative Wir Westerwälder zu. Der Vorteil für die Unternehmen: sie müssen ihren Eintrag nur einmal eingeben, sind damit aber an verschiedenen Orten im Internet präsent. So steigern sie ohne Mehraufwand die Sichtbarkeit Ihres Angebots für mehr als eine halbe Million Menschen im Einzugsgebiet.

„Präsentieren Sie kostenfrei Ihr Angebot und Know-how, Ihre Produkte und Dienstleistungen und werden Sie Teil des großen Kompetenznetzwerks der Region Westerwald. Profitieren Sie von neuen Kontakten zu Kunden, Lieferanten oder Kooperationspartnern aus Ihrem unmittelbaren Umfeld in der Region Westerwald. Nutzen Sie das neue Angebot um auf Ihre Produkte, Dienstleistungen und Kompetenzen aufmerksam zu machen. Finden Sie neue Kunden, Zulieferer und Kooperationspartner“, appelliert auch Landrat Dr. Peter Enders an die Unternehmen der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf. „Die Unternehmensdatenbank zeigt wie stark unsere Region zusammenwächst. Bei der Suche nach Produkten denken die Menschen nicht in Kreisgrenzen.“

Den kostenfreien Eintrag in der mittlerweile größten Unternehmensübersicht des Westerwalds nutzen bereits mehr als 1.200 Unternehmen. Damit hat sich die Westerwälder Unternehmensdatenbank als umfangreiches Nachschlagewerk zur Westerwälder Wirtschaft etabliert.

„Mit dem neuen Angebot für unsere Unternehmen wollen wir Synergien nutzen und die Information über unsere Unternehmen so einfach wie möglich zur schnellen Recherche für Interessenten sichtbar machen“, so der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Helmut Stühn.

Projektleiter Pascal Weyand war vor allem die schnelle und unkomplizierte Einbindung in die eigenen Internetseiten wichtig. „Durch echte Backlinks zahlt sich der Eintrag auch im Hinblick auf das Google-Ranking eines Unternehmens aus“, erklärt Ingo Schwenk von der beauftragten SCHWENK Werbeagentur in Hachenburg.

Initiator und Träger der Westerwälder Unternehmensdatenbank ist die Gemeinschaftsinitiative Wir Westerwälder. In der Initiative arbeiten die drei Kernlandkreise des Westerwalds Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis eng zusammen. Interessierte Verbandsgemeinden wenden sich an Sandra Köster