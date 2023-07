Veröffentlicht am 19. Juli 2023 von wwa

KIRCHEN – Genussvielfalt pur: Münner Trailer & More lädt zum Street Food Festival in 57548 Kirchen ein.

Die Stadt Kirchen wird zur kulinarischen Hochburg! Am 21.07 / ab 17 Uhr – 22.07 / 12- 21Uhr – 23.07 / 11- 20 Uhr verwandelt sich die Lindenstraße und das Parkdeck in ein Mekka für Genießer und Gourmets. Das erste jährliche Street Food Festival bringt eine vielfältige Auswahl an köstlichen Gerichten aus aller Welt direkt auf die Straße. Dazu gibt es aus unserem besonderen Ausschankwagen eiskalte Getränke!

Neben dem Gaumenschmaus erwartet die Besucher auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Live-Musik. Dabei besteht die Möglichkeit mit den Köchen und Besitzern der Food Trucks ins Gespräch zu kommen.