Veröffentlicht am 18. Juli 2023 von wwa

RHEINBROHL – Nötigung im Straßenverkehr auf der B 42 bei Rheinbrohl

Montagnachmittag, 17. Juli 2023 gegen 16:15 Uhr kam es auf der B 42 zwischen Rheinbrohl und Bad Hönningen zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Nachdem der Fahrer eines Audi einem anderen Verkehrsteilnehmer das Einfahren in den fließenden Verkehr ermöglicht hatte, überholte der hinter ihm fahrende 23-jährige Fahrer eines Ford Fiesta diesen zunächst und bremste den Audi dann aus. Als der Fahrer des Audi nach links ausweichen wollte, zog auch der Fahrer des Ford wiederum nach links, um dessen Vorbeifahrt zu verhindern. Die Beifahrerin des Audis verständige die Polizei, so dass der Fiesta Fahrer schließlich in Linz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Der stritt das Ausbremsmanöver nicht ab. Als Begründung gab er an, dass er den Fahrer des Audi zur Rede stellen wollte, weil der den anderen Verkehrsteilnehmer das Einfahren ermöglichte, obwohl man ja eigentlich Vorfahrt gehabt hätte. Gegen den Ford-Fahrer wurde eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr gefertigt. Mögliche weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 02644 / 943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei