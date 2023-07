Veröffentlicht am 18. Juli 2023 von wwa

REGION WISSEN – Aktion „Siegtal pur“ im Wisserland

Der Sportverein Mittelhof unterstützt von Beginn an die Aktion „Siegtal pur“. Auch am Sonntag, 2. Juli, legte man sich wieder mächtig ins Zeug. An der Abzweigung K 127 von der B 62 hatte man ein Verpflegungszelt und einen Getränkestand aufgebaut. Direkt daneben brutzelten Würstchen auf einem großzügig bemessenen Grill. Auch die leckeren Mittelhofer Waffeln fanden reißenden Absatz bei den Radfahrern, die sich hier eine Pause gönnten. Alles in allem waren gut 20 Helferinnen und Helfern seitens des Sportvereins den ganzen Tag über im Einsatz.

Weitere Haltepunkte lagen bei Obergüdeln und in Höhe des Angelsportvereins im Wissener Frankenthal. Weniger gute Erinnerungen an den Tag hat eine Radlergruppe aus Pracht. Man war in aller Frühe in Au in den Zug gestiegen, wollte bis Siegen fahren und dann gemütlich auf zwei Rädern heimkehren. Doch es kam anders. Die Gruppe musste aus unerfindlichen Gründen wieder aussteigen. Richtung Wissen/Betzdorf ging es dann entgegen der ursprünglichen Planung per Tretmotor. Die Firma Strom4You aus Roth zeigte ein Herz für Radler. Nahe dem Europakreisel in Wissen bot man den ganzen Tag über an, seinen Fahrradakku aufzuladen und dies kostenlos über eine Photovoltaikanlage. Weiterhin konnte man sich hier über die neuesten Entwicklungen im Bereich „Balkonkraftwerk“ informieren lassen. (bt) Fotos: Bernhard Theis