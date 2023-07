Veröffentlicht am 18. Juli 2023 von wwa

IRLICH – Vereine laden zum Tafeln im Dorf ein

Zum Festjahr 1.000 Jahre Irlich hatten die ortsansässigen Vereine zum Tafeln im Dorf eingeladen. Obwohl der angesagte Wetterbericht ein Grund zur Sorge war und dicke Wolken über dem Weiherplatz hingen, hatten es sich viele Menschen an Tischen und Bänken mit Kerzen, Blumen, Wein und verschiedensten Köstlichkeiten gemütlich gemacht. Der Musikverein war mit seiner Technik auf der anderen Straßenseite vorsorglich unter ein Zelt gezogen und heizte von dort die Stimmung auf dem Platz ein.

Ortvorsteher Wilhelmy, der sein Amt seit 22 Jahren inne hat, brachte in einer emotionalen Rede seine Freude zum Ausdruck, dass nach mehr als zwei Jahrzehnten Planung, nun endlich ein gelungener Platz in der Dorfmitte zum Feiern und Verweilen fertig ist. Es hat etwas länger gedauert und den Anwohnern während der Bauzeit viel abverlangt. Umso schöner war es hier zusammen feiern zu können. Die Deichstadtwinzer, die seit fünf Jahren auf dem Frauenberg im oberen Teil von Irlich ihren Riesling anbauen, hatten in ihrem Verkaufsanhänger genug vom edlen Tropfen mitgebracht, um alle Gläser zu füllen.

Nach der Begrüßung durch Ortvorsteher und den Neuwieder Oberbürgermeister gab es noch den Dank an die Bauleute von Planer bis Pflasterleger und einen Scheck der Vereine über 1.000 Euro an den Hospiz Verein, der in Kürze mit einem Bauvorhaben beginnt. Wenn man von recht wenigen Tropfen Regen am Anfang der Veranstaltung absieht, war es, nachdem sich auch gegen Abend noch die Sonne blicken ließ, ein gelungenes Fest. Das wird bestimmt im nächsten Jahr wieder auf dem Irlicher Jahresprogramm neben Rheinuferfest dem Glühweinfest und dem Rathaussturm stehen. (mabe) Fotos: Marlies Becker