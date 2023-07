Veröffentlicht am 18. Juli 2023 von wwa

KIRCHEN – Vom Aartal ins Lahntal – Siegperle wandert bei den „Tramps“ aus Flacht

Die „Siegperlen“ aus Kirchen hat wieder die Reiselust gepackt. Eine 35-köpfige Wandergruppe aus Kirchen besuchte am Sonntag den befreundeten Verein der Wanderfreunde „Die Tramps“ aus Anlass einer Internationalen Volkswanderung. Über Routen mit 5 und 10 Kilometer Länge wurde das Aartal erkundet. Vorsitzender Bernd Klees aus Flacht überreichte seinem Kollegen von der Sieg, Sven Wolff, als Dank ein Weinpräsent und peilt einen Gegenbesuch in Kirchen bereits für dieses Jahr Anfang November beim Kirchener Stadtfest an. Als Rahmenprogramm wurde am Nachmittag durch die Altstadt von Limburg an der Lahn geschlendert und Station in einer der zahlreichen Eisdielen und Lokalitäten gemacht. Der nächste gesellige Tag der Wanderfreunde „Siegperle“ lässt nicht lange auf sich warten, bereits am Samstag, 22. Juli 2023 trifft sich der Verein zu seiner Jahreshauptversammlung, aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung über Sven Wolff unbedingt erforderlich.