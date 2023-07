Veröffentlicht am 18. Juli 2023 von wwa

NEUWIED – SPD-Kreisverband zeichnet Peter Zoller und Fredi Winter aus

Der SPD-Kreisverband Neuwied hatte Grund zum Feiern und konnte zwei echte Urgesteine aus den Reihen der Neuwieder Sozialdemokratie auszeichnen. Geehrt wurden der Ehrenvorsitzende Peter Zoller für 60 Jahre Parteizugehörigkeit sowie Fredi Winter für 50 Jahre Treue gemeinsam vom Bundestagsabgeordneten und SPD-Kreisvorsitzenden Martin Diedenhofen sowie SPD-Regionalgeschäftsführer Janick Helmut Schmitz. In den Ansprachen konnte die wichtige Arbeit und das Engagement der beiden Jubilare gebührend gewürdigt werden. Wie Diedenhofen betonte, sei der Kreisverband enorm dankbar für all die geleistete Unterstützung der beiden Aktiven in den vergangenen Jahrzehnten. „Für 50 und 60 Jahre treue Mitarbeit bei der Verwirklichung unserer sozialdemokratischen Vorhaben kann man sich nicht nur bedanken, sondern muss ebenso den Hut ziehen. Für uns sind Fredi Winter und Peter Zoller von unbezahlbarem Wert, haben sie die SPD im Kreis Neuwied über lange Wegstrecken bis heute maßgeblich mitgeprägt und große sozialdemokratische Verdienste errungen. Der Kreisverband wünscht den beiden für die Zukunft alles Gute, Gesundheit, Wohlergehen. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit.“

Foto (v.l.): „SPD-Regionalgeschäftsführer Janick Helmut Schmitz, die Jubilare Fredi Winter und Peter Zoller sowie Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Martin Diedenhofen freuten sich gemeinsam über die durchgeführte Ehrung und die Verleihung der verdienten Ehrenurkunden.“