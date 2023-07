Veröffentlicht am 18. Juli 2023 von wwa

HEDDESDORF – Die Heddesdorfer SPD hat einen neuen Vorstand gewählt.

Die Heddesdorfer SPD hat auf ihrer jüngsten Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Sven Lefkowitz nutzte die Gelegenheit und dankte Dirk Grünewald für die geleistete Arbeit als Vorsitzender in den zurückliegenden Jahren. Grünewald stand aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Neuer Vorsitzender ist Sven Lefkowitz, der auch die SPD-Fraktion im Neuwieder Stadtrat führt. Ihm zur Seite stehen Katharina Franzky als Geschäftsführerin, Thomas Mandl als Kassierer, Jürgen Straub und Norbert Leufgen als Beisitzer. Zu Kassenprüferinnen wählte die Versammlung Martina Beate Jakoby und Eva Frömgen. Ohne offizielle Funktion wird Kürsat Erhan den Vorstand unterstützen.

Der neue Vorstand wird sich in der kommenden Zeit verschiedener Themen in Heddesdorf annehmen. So kämpft die Heddesdorfer SPD beispielsweise schon seit mehreren Jahren für den Bau einer Querungshilfe auf dem Sohler Weg am Friedhof. „Hier werden wir nicht nachlassen“, kündigen die neu gewählten Vorstandsmitglieder an. Weitere Themen sind die Verkehrs- und Parksituation im Raiffeisenring sowie die Themen Barrierefreiheit und Inklusion.

Die Sozialdemokraten werden außerdem mit Infoständen und einer verbesserten Socialmedia-Präsenz die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern verstärken und sich deren Anliegen annehmen.

„Ich freue mich auf die Arbeit mit dem neuen Team und bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam einiges vor Ort erreichen werden“, erklärte Vorsitzender Sven Lefkowitz abschließend.

Foto (v.l.): Kassierer Thomas Mandl, Beisitzer Jürgen Straub, Geschäftsführerin Katharina Franzky, Vorsitzender Sven Lefkowitz.