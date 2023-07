Veröffentlicht am 17. Juli 2023 von wwa

MITTELHOF – Radfahrer bei Sturz in Mittelhof schwer verletzt

Sonntagmittag, 16. Juli 2023, gegen 12:20 Uhr befuhr ein 66-jähriger Fahrradfahrer die abschüssige Hauptstraße in der Ortslage Mittelhof in Richtung Steckenstein. Im Verlauf der Strecke stürzte er mit seinem Fahrrad und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann trug keinen Fahrradhelm. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war kein anderer Verkehrsteilnehmer in das Geschehen involviert. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei