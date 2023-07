Veröffentlicht am 17. Juli 2023 von wwa

MELSBACH – Fahrradfahrer stürzt auf der K 106 nach Zusammenstoß mit einer Katze

Montagmorgen, 17. Juli 2023 kam es um 05:06 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Fahrradfahrer schwere (keine lebensbedrohlichen) Verletzungen erlitt. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Kreisstraße 106 aus Richtung Rengsdorf kommend in Richtung Melsbach. Hinter der letzten Kurve vor der Ortslage Melsbach querte eine Katze die Fahrbahn. Der Fahrradfahrer erfasste die Katze und stürzte daraufhin auf die Straße. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Absuche nach der Katze verlief bisher negativ. Zeugen, sowie die Besitzer der Katze werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei