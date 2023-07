Veröffentlicht am 17. Juli 2023 von wwa

STEINEBACH an der WIED – Unfallbeteiligte auf Leichtkraftrad stürzen nach Verkehrsunfall in einen Weiher

Freitagabend, 14. Juli 2023, um 20.30 Uhr, befuhr ein 17-jähriger und seine 16-jährige Sozia auf einem Leichtkraftrad die K 1 zwischen dem Dreifelder Weiher und dem Haiden-Weiher. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das geliehene Leichtkraftrad und prallte gegen zwei Bäume und beide Personen stürzten die Böschung hinab in den Weiher. Sie wurden schwerverletzt von Ersthelfern aus dem Wasser gezogen. Beide mussten mit erheblichen, aber nicht lebensgefährdeten, Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der 17-jährige Fahrer wurde sogar per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis für das Leichtkraftrad. Deswegen erwartet in eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Gegen den Halter des Fahrzeuges wird ebenfalls wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Quelle: Polizei