FEHL-RITZHAUSEN – Mehrere verletzte nach Sprühen von Pfefferspray im Kirmeszelt in Fehl-Ritzhausen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde am 15. Juli 2023 um 01:15 Uhr gemeldet, dass es auf der Kirmes in Fehl-Ritzhausen Ärger mit einem Randalierer geben würde. Von einer unbekannten Person wurde Pfefferspray im Zelt gesprüht. Bei und nach der Aufnahme des Sachverhaltes meldeten sich immer mehr Personen bei dem Rettungsdienst und klagten über immer massivere gesundheitliche Probleme wegen des Reizgaseinsatzes. Daher leitete der Rettungsdienst einen Großeinsatz ein, bei dem weiter hinzugerufene Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr die Verletzten versorgen mussten. Insgesamt wurde 13 Personen verletzt, wobei acht Personen nach Erstversorgung vorsorglich zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht wurden. Das Zelt wurde zwischenzeitlich geräumt und gelüftet. Die Veranstaltung wurde anschließend fortgesetzt. Insgesamt waren sechs Kräfte der Polizei, 18 Kräfte der Feuerwehr und 26 Kräfte Rettungsdienst im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise, insbesondere zu der Person die das Pfefferspray gesprüht hat, geben können, werden gebeten sich bei Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei