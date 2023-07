Veröffentlicht am 18. Juli 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Bahnunterführung am Schlosspark wird vorübergehend gesperrt

Wegen Arbeiten der Bahn an der Eisenbahnbrücke muss die Unterführung „Am Schlosspark“ in Höhe Autohaus „La Porte“ in Neuwied gesperrt werden. Und zwar von Montag, 24. Juli, bis voraussichtlich 18. August. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Um einen Verkehrsstau zu vermeiden, wird die Ampelanlage abgeschaltet und für die sichere Fußgängerüberquerung der B42 eine Baustellenampel aufgestellt.