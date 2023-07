Veröffentlicht am 17. Juli 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Herrnhuter Viertel erkunden: Führung am 30. Juli

Es ist wohl eines der sehenswertesten historischen Viertel der Deichstadt: das Herrnhuter Viertel. Welche spannenden Geschichten es birgt, erfahren Interessierte am Sonntag, 30. Juli, bei einer Führung der städtischen Tourist-Info (TI). Dazu treffen sich die Teilnehmenden um 14 Uhr vor der Kirche der Brüdergemeine in der verkehrsberuhigten Zone der Friedrichstraße. Stationen des Rundgangs sind unter anderem das Roentgen-Haus, die ehemalige Kinzing-Schule und der Kindergarten der Herrnhuter. Der Stadtführer berichtet auch über die Lebensweise der Herrnhuter und deren prominentesten Mitglieder, zu denen nicht zuletzt die weltberühmten Kunstschreiner Roentgen zählen.

Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vorher bei der Tourist-Information telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail antourist-information@neuwied.de möglich. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 6 Euro, für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 4 Euro. Die Tourist-Information Neuwied organisiert regelmäßig Führungen in der Stadt und durch die Natur, manche Orte werden auch mit dem Fahrrad oder per Bus erkundet. Termine und Details finden Interessierte unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen. Foto: Simon Zimpfer