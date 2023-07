Veröffentlicht am 17. Juli 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Streiks in der privaten Energie Rheinland-Pfalz-Saarland vor Verhandlungsrunde ausgesetzt

Am Montag, 17. Juli 2023 werden die Verhandlungen für den Bereich der privaten Energie Rheinland-Pfalz/Saarland fortgesetzt. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) fordert für die rund 3.500 Beschäftigten 13%, mindestens aber 500 € im Monat und für Azubis mindestens 250 € mehr, bei einer Laufzeit von 12 Monaten.

Die Arbeitgeber haben in der ersten und zweiten Verhandlungsrunde unterschiedliche Angebote, grob umgerechnet auf 12 Monate, zwischen 3,8% bis 5% als Verhandlungsgrundlage auf den Tisch gelegt. Diese wurden durchweg als nicht verhandlungsfähig durch die Gewerkschaft ver.di zurückgewiesen.

Es folgten Streiks in ganz Rheinland-Pfalz und im Saarland mit mehr als 1.000 Streikenden. „Das war erst der Anfang mit einzelnen Streik-Tagen“, so Christian Hartard, Verhandlungsführer von ver.di. „Die Beschäftigten stehen auch für mehrere Tage oder Wochen für Streiks bereit, um für mehr Geld zu kämpfen. Dies haben uns unsere Mitglieder auf den Kundgebungen mit auf den Weg zu den Verhandlungen gegeben“, umschreibt Christian Hartard die Auswirkungen für den Fall, dass es am Montag zu keiner Einigung kommen sollte. Die Verhandlungen finden am Montag ab 11 Uhr in Ingelheim statt.