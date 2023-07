Veröffentlicht am 17. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Yoga Workshop im Haus Felsenkeller

Um Neuinteressierten einen unkomplizierten, günstigen Einblick zu ermöglichen, hat das Team im Haus Felsenkeller „Yoga Workshop – ein Sommertagsflow“ im Programm. Dieser Yogaworkshop hat passend zur Jahreszeit ein Sommerthema. Im Sommer singt die Erde, die Pflanzen stehen in voller Kraft und das Leben pulsiert. Für Menschen, die sich nicht zu einem längeren Kurs anmelden wollen, aber dennoch hineinschnuppern möchten, genau das Richtige.

Ganz zu diesem Thema passend, wird auch der Flow aus verschiedenen Bewegungen und Positionen voller Energie und Kraft sein, der deinen Körper von Kopf bis Fuß in Bewegung bringt. Dabei kann man die Grundlagen des Yoga kennenlernen: Pranayama (Atmung) – Asanas (Bewegungen) – Savasana (Entspannung). Yoga ist vielfältig und verbindet Körper, Geist und Seele auf eine lebensbejahende Art. Die Bewegungen stärken den Körper und das Wohlbefinden, die Atmung hilft sich zu fokussieren und die Kunst des Entspannens löst den Stress Stück für Stück. Vinyasa Yoga verbindet die Asanas zu einem geschmeidigen und dynamischen Flow. In diesen zwei Stunden kann das ganz einfach ausprobiert werden. Dieser Workshop ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Am Sonntag, den 06. August geht es von 15:30 bis 17:30 Uhr für eine Gebühr von 22 € zur Sache. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.