17. Juli 2023

RANSBACH-BAUMBACH – Erfolgreiches erstes Jahr der KSKOMM-Geschäftsführerin Barbara Hannappel – Erfrischende Ideen für Content optimierte Unternehmenskommunikation „made im Westerwald“

Frauen etablieren sich immer stärker in der Unternehmensführung kleiner und mittlerer Unternehmen. So auch die Marketing- und Digitalexpertin Barbara Hannappel, die ziemlich genau vor einem Jahr die PR-Agentur KSKOMM GmbH & Co.KG in Ransbach-Baumbach (Westerwald) übernahm. Der Schritt, eine erfolgreiche PR-Agentur zu übernehmen, ist zweifellos mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Für Barbara Hannappel bedeutete die Übernahme dieser Verantwortung einen gewagten Schritt in eine neue berufliche Dimension.

Als Unternehmerin sei sie sehr neugierig erzählt sie im Interview und erzählt warum Themen wie Digitalisierung, Social Media und Künstliche Intelligenz sie gleichermaßen vor große Herausforderungen stellen, aber andererseits auch große Chancen zur Weiterentwicklung bieten.

Eine bekannte PR-Agentur durch eine Frau zu übernehmen, kommt in der Branche nicht alle Tage vor. Was sind die Beweggründe für solch einen Schritt und welche Ängste und Hoffnungen beschäftigten Sie am meisten?

Barbara Hannappel: Ehrlich gesagt, hatte ich große Bedenken; Covid, der Krieg in Europa, hohe Inflation und steigende Energiepreise etc. Es war nicht klar, wo die Reise hingeht. Außerdem musste ich mich neu takten, Familie, Kinder und Business optimal unter einen Hut zu bringen. Aber: Ich bin sehr neugierig, denke positiv – und liebe Herausforderungen. Die Vorteile, diese seltene Chance wahrzunehmen, überwogen: Als Ehefrau und Mutter von zwei Kindern weiß ich mich zu organisieren, denn das erfolgreiche Führen einer Familie erfordert Organisation, Kommunikation, Empathie und die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Alles Eigenschaften mit unschätzbarem Wert, um ein Unternehmen erfolgreich zu leiten. Außerdem pflege ich aufgrund meiner bisherigen Tätigkeit ein großes Netzwerk an qualitativ hochwertigen Branchenkontakten, die mich auch zu diesem Schritt mit ermutigten.

Das klingt nach einer inspirierenden Motivation! In Ihrem ersten Jahr als Geschäftsführerin haben Sie das Unternehmen erfolgreich „entstaubt“ und neue Ideen implementiert. Können Sie uns etwas mehr darüber erzählen und welche Rolle spielt das Thema Künstliche Intelligenz (KI) in Ihrer Arbeit?

Barbara Hannappel: Absolut! Als ich die Agentur übernommen habe, hatte ich das Gefühl, dass es an der Zeit war, frischen Wind in das Unternehmen zu bringen. Ich wollte sicherstellen, dass wir mit den aktuellen Trends und Entwicklungen in der PR-Branche Schritt halten. Soziale Medien beispielsweise spielen eine enorm wichtige Rolle in der heutigen PR-Landschaft. Sie haben die Art und Weise, wie Unternehmen, Organisationen und Personen mit ihrer Zielgruppe kommunizieren, revolutioniert.

KI hat in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen in der PR-Branche bewirkt. KI-Technologien können beispielsweise repetitive Aufgaben, wie etwa Daten- und Zielgruppenanalyse oder Medienbeobachtung automatisieren. Aber genau da liegen auch unsere Chancen: Das erhöht die Effizienz unserer PR-Arbeit. So können wir mehr Zeit für strategische Planung, Kreativität und die persönliche Betreuung von Kunden und Zielgruppen aufwenden. Unterm Strich zählt gerade im Content-Bereich das Kreative, das Menschliche, die soziale Interaktion – alles Dinge, die KI nicht oder nur bedingt leisten kann.

Warum ist es wichtiger denn je, als Unternehmen über PR auf sich aufmerksam zu machen sowie Glaubwürdigkeit aufzubauen?

Barbara Hannappel: Nach dem Motto „No Story, no Glory“ vermitteln wir unseren Kunden die Philosophie, dass ohne zeitgemäße PR „einsame Stille einkehrt“ und keine Differenzierung mehr vom Wettbewerb stattfindet. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, in einer zunehmend vernetzten und digitalen Welt auf sich aufmerksam zu machen. Es geht nicht nur darum, Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, sondern auch darum, Vertrauen aufzubauen, eine starke Marke zu etablieren und sowohl Fachkräfte als auch Kunden anzuziehen.

Integrierte Kommunikation ermöglicht es Unternehmen, ihre Botschaften konsistent und effektiv über verschiedene Kanäle zu verbreiten. Durch eine strategische Verknüpfung von PR, Marketing, Werbung, Social Media und anderen Kommunikationsinstrumenten können Unternehmen eine starke Präsenz aufbauen und ihre Zielgruppen punktgenau ansprechen.

Neben der Marken- und Imagepflege spielt gerade heute integrierte Kommunikation mit Blick auf die Gewinnung von Fachkräften eine entscheidende Rolle. In Zeiten des Fachkräftemangels ist es für Unternehmen wichtig, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und auch bei den Mitarbeitern kommunikativ präsent zu sein.

Als Geschäftsführerin sind Sie auch für das Wohl und die Entwicklung Ihrer Mitarbeitenden verantwortlich. Wie unterstützen Sie Ihr Team, persönlich und beruflich zu wachsen?

Barbara Hannappel: Zunächst einmal lege ich großen Wert auf offene und transparente Kommunikation. Ich führe regelmäßige Gespräche mit meinen Mitarbeitenden, um ihre Ziele, Interessen und Herausforderungen zu verstehen und gemeinsam ~Lösungen zu entwickeln.

Des Weiteren ist Weiterbildung für mich und mein Team von großer Bedeutung. Die PR-Branche befindet sich in einem ständigen Wandel, neue Technologien und Trends tauchen auf, und die Erwartungen der Kunden verändern sich. Wir nehmen regelmäßig an Schulungen, Workshops und Webinaren teil, um unser Wissen zu erweitern und uns über die neuesten Entwicklungen in der Branche auf dem Laufenden zu halten. Auch der Austausch mit anderen Experten und das Lesen von Fachliteratur sind wichtige Bestandteile unserer Weiterbildung.

Neben der fachlichen Weiterentwicklung ist es mir auch wichtig, das Wohlbefinden meiner Mitarbeitenden zu fördern. Ich achte darauf, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu ermöglichen und unterstütze flexible Arbeitsmodelle.

Blicken wir noch einmal zurück auf Ihr erstes Jahr als Geschäftsführerin. Was waren Ihre größten Erfolge und welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Barbara Hannappel: Mein erstes Jahr als Geschäftsführerin war wirklich ereignisreich und hat mir einige Erfolge beschert. Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, das Unternehmen zu modernisieren und neue Impulse zu setzen. Der von uns neu ins Leben gerufene Nachwuchswettbewerb „TOOLGRINDER CHALLENGE“ – ein Branchen-Wettbewerb, der den Nachwuchs fördert und junge Talente herausfordert – war ein Riesen-Erfolg. Angesichts des positiven Feedbacks und der Begeisterung der Teilnehmenden planen wir bereits weitere solcher Wettbewerbe in der Zukunft.

Durch die Integration verschiedener Kommunikationskanäle und -strategien können wir hier optimale Ergebnisse erzielen und eine starke Verbindung zwischen den Nachwuchstalenten und unseren Kunden herstellen.

Wir sind fest entschlossen, weiterhin innovative Wege zu finden, um talentierte Nachwuchskräfte zu fördern, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Zukunft unserer Kunden aktiv mitzugestalten.

Das klingt nach einer aufregenden Zukunft für KSKOMM! Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Interview mit uns zu führen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute für Ihre kommenden Vorhaben!