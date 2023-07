Veröffentlicht am 14. Juli 2023 von wwa

VETTELSCHOSS – Geschädigter von Verkehrsunfall auf Penny-Parkplatz in Vettelschoß gesucht

Mittwochvormittag, 12. Juli 2023 gegen 10:50 Uhr beabsichtigte die Fahrerin eines gelben VW Lupo auf dem Penny-Parkplatz in Vettelschoß in eine Parklücke zu fahren. Dabei stieß sie mit ihrer vorderen, rechten Stoßstange gegen die vordere, linke Stoßstange eines schwarzen PKW. Während sie in ihrem PKW auf den Geschädigten wartete und ihre Papiere suchte, verließ der Geschädigte in einem unbeobachteten Moment den Parkplatz. Laut Unfallverursacherin hatte der die Städtekombination EE auf seinem Kennzeichen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere der oder die Geschädigte, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 gebeten. Quelle: Polizei