Veröffentlicht am 13. Juli 2023 von wwa

HACHENBURG – Schwerer Verkehrsunfall im Kreisel Dicker Baum – B 414 – B 413

Schwere Verkehrsunfall auf der B414 im Kreisverkehr „Dicker Baum“. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr eine 77-jährige Fahrzeugführerin der VG Altenkirchen mit ihrem PKW die B 414 aus Fahrtrichtung Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Bad Marienberg. Eine 69-jährige Fahrzeugführerin der VG Hachenburg befand sich im Kreisverkehr. Die 77-jährige fuhr aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein, überfuhr ihn und kollidierte mit dem Fahrzeug der 69-jährigen. Beide Fahrzeugführerinnen wurden schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber und eine Vielzahl von Rettungskräften waren erforderlich. Die Vollsperrung besteht aktuell aufgrund der Fahrbahnreinigung noch. Quelle: Polizei