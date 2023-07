Veröffentlicht am 13. Juli 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier“: Juli-Konzert mit Katharina Hack – Gebürtige Kölnerin spielt Ravel, Debussy, Boulanger und Liszt

„Sprechen Sie Französisch? Wie gerne wäre ich in der Lage, diese elegante, wunderschön klingende Sprache – natürlich fließend und akzentfrei – zu sprechen! Zum Glück bin ich Pianistin und hier, auf dem Klavier, können wir uns stundenlang Französisch ausdrücken, so groß ist das entsprechende Repertoire.“ Die das sagt, ist Katharina Hack. Die Pianistin gastiert am Sonntag, dem 23. Juli, bei der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ im Kreishaus. Sie spielt Werke von Maurice Ravel, Marie Jaëll, Claude Debussy, Lilli Boulanger, Mel Bonis und Franz Liszt. Die „Weltklassik“-Macher haben dem Konzert den Titel „Miniaturen aus Frankreich, Virtuoses aus Ungarn“ gegeben.

Katharina Hack wurde 1994 in Köln geboren. Sie studierte bei Gabriela Montero, Ilja Scheps, Konstanze Eickhorst und ist derzeit im Konzertexamen bei Bernd Glemser. Mit der Cellistin Anouchka Hack bildet sie ein festes Duo, ihre Debüt-CD wurde unter anderem für den „Opus Klassik“ nominiert.

Beginn des Konzerts im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert bundesweit monatlich an mehr als 40 Standorten. In Altenkirchen macht die Reihe in der Regel am dritten Sonntag eines Monats Station. Weitere Informationen: www.weltklassik.de

Foto: Katharina Hack gastiert am 23. Juli. (Foto: Gordana Bursac)