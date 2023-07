Veröffentlicht am 13. Juli 2023 von wwa

HACHENBURG – Limitierte Anzahl an Tickets ohne Tüte für die Überraschungsveranstaltung „Exciting Places“ erhältlich

Die schlechte Nachricht für alle Wundertüten-Fans: Die begehrte Tüte der Hachenburger KulturZeit ist jetzt schon ausverkauft. Und zwar bereits Monate vor der Überraschungs-Veranstaltung „Exciting Places“ am 9. und 10. September. Die gute Nachricht ist: Wegen der großen Nachfrage gibt es ab dem 13. Juli in limitierter Anzahl nun Tickets ohne Tüte. Wer also dabei sein möchte, wenn sich zahlreiche Besucher neugierig im Labyrinth der Brauerei auf die Suche nach Comedians, Magiern und vielen weiteren Überraschungsgästen machen, hat nun noch mal die Gelegenheit dazu.

Die Karte für Samstag kostet im Vorverkauf 20 Euro / ermäßigt und Low Budget 10 Euro plus Gebühren, für den Sonntag, der auch für Familien geeignet ist, kostet die Karte 18 Euro / ermäßigt und Low Budget 9 Euro plus Gebühren. Die Tickets sind erhältlich bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de. Kinder bis 12 Jahre haben am Sonntag freien Eintritt dank der Förderung durch die Sparkasse Westerwald-Sieg, Troika, den Kultursommer Rheinland-Pfalz und die Westerwald-Brauerei. Nähere Infos auf www.hachenburger-kulturzeit.de