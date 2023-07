Veröffentlicht am 12. Juli 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Abenteuer Heimat: Mit dem Rad den Westerwald entdecken

Im Landkreis Altenkirchen gibt es vieles zu entdecken, daher bieten Kreisvolkshochschule und Westerwald-Sieg-Tourismus seit dem letzten Jahr die Veranstaltungsreihe „Abenteuer Heimat“ mit spannenden Veranstaltungen von Willroth bis Friesenhagen an. Am Sonntag, den 23. Juli, 14.30 Uhr, wird die Reihe mit der geführten Radtour rund um Altenkirchen fortgesetzt.

Die Gruppe startet in Altenkirchen am Marktplatz und radelt in Richtung Schöneberg und Neitersen in Richtung Irsetal, Beulskopf und über Kettenhausen wieder zurück. Die Radtour ist für Radfahrer aller Erfahrungsstufen geeignet, da die Strecke teils flach oder leicht hügelig ist. Die Streckenlänge beträgt circa 40 Kilometer mit circa 400 bis 500 Höhenmetern.

Die Teilnahmegebühr kostet 5 Euro für Erwachsene und ist vor Ort in bar zu entrichten. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Web: vhs.kreis-ak.eu, Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812213.