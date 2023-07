Veröffentlicht am 12. Juli 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Landesregierung, Vodafone und OXG starten Glasfaser-Offensive in Rheinland-Pfalz

„Zukunftssichere und leistungsfähige Telekommunikationsinfrastrukturen sind die Grundlage für die vernetzte Gigabitgesellschaft und Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz. Das Land Rheinland-Pfalz, Vodafone und OXG Glasfaser wollen die Voraussetzungen für gigabitfähige Netze in Rheinland-Pfalz weiter verbessern und dafür jeweils einen erheblichen Beitrag leisten, um insbesondere den Glasfaserausbau zu intensivieren“, erklärte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer anlässlich der Unterzeichnung eines gemeinsamen „Memorandum of Understanding“ durch das Land Rheinland-Pfalz, Vodafone Deutschland und OXG Glasfaser in Sinzig. Mit der Glasfaser-Offensive wollen die Partner den Ausbau von Glasfasernetzen und die Modernisierung der Netze weiter vorantreiben. Die gemeinsame Absichtserklärung bekräftigt das gemeinsame Ziel der Landesregierung, Vodafone und OXG, eine resiliente und zukunftsweisende Glasfaser-Infrastruktur in Rheinland-Pfalz zu errichten.

„Durch das große Engagement der Telekommunikationsbranche und die Breitbandförderung von Bund, Land und Kommunen macht der Ausbau der schnellen Netze in Rheinland-Pfalz große Fortschritte. Bereits heute können in Rheinland-Pfalz knapp 59 Prozent der Haushalte auf Bandbreiten von 1 Gbit/s zugreifen. Hierzu leisten die Kabelnetze einen wesentlichen Beitrag. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Glasfaseranteil in diesen Netzen weiter zu erhöhen, die Netze resilienter zu machen und zu erweitern. Die Ankündigung von Vodafone mit OXG, in den kommenden sechs Jahren bis zu 335 Millionen Euro alleine in Rheinland-Pfalz in die Glasfaserinfrastruktur zu investieren, ist ein dabei wichtiger Schritt“, so Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer.

„Schnelle und zuverlässige Netze steigern die Lebensqualität und können in Krisen helfen Leben zu retten. Seit zwei Jahren bauen Vodafone-Techniker dort, wo die Flut alles zerstört hat, täglich neue Glasfaser-Leitungen und Mobilfunk-Stationen, um die Netze in den Krisengebieten wieder vollständig aufzubauen und um sie noch resilienter zu machen“, so Michael Jungwirth, Mitglied der Geschäftsleitung von Vodafone Deutschland. „Gleichzeitig bringen wir gemeinsam mit der OXG eine neue Glasfaser-Offensive für Rheinland-Pfalz an den Start und das Bundesland so auf die digitale Überholspur.“

Stefan Rüter, Chief Commercial Officer der OXG Glasfaser GmbH: „OXG hat es sich zum Ziel gemacht, Deutschland auf dem Weg der Digitalisierung einen großen Schritt voranzubringen. Mit unserer OXG-Glasfaser-Offensive möchten wir auch die Haushalte in Rheinland-Pfalz zukunftssicher machen und mit ultraschnellem Internet versorgen.“