Veröffentlicht am 10. Juli 2023 von wwa

BENDORF – Diebstahl eines Versicherungskennzeichens in Bendorf

In der Nacht von Samstag, 08. auf Sonntag. 09. Juli 2023 wurde in der Königsdorfer Straße in Bendorf das Versicherungskennzeichenschild eines vor einem Haus geparkten Rollers entwendet. Das schwarze Kennzeichenschild aus dem Jahr 2023 wurde gewaltsam von dem Roller gelöst. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden. Quelle: Polizei