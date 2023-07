Veröffentlicht am 9. Juli 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Tödlicher Ausgang nach körperlicher Auseinandersetzung mit Messer in Bad Hönningen

Im Zusammenhang mit der körperlichen Auseinandersetzung in Bad Hönningen geben Staatsanwaltschaft und Kriminaldirektion Koblenz nachträglich folgendes bekannt: Am Samstagnachmittag, 08. Juli 2023, gegen 16.30 Uhr kam es in Bad Hönningen zu zwei Messerangriffen in der Waldbreitbacher Straße/Am Mönchshof, in deren Verlauf eine 55-jährige, weibliche Person tödlich sowie eine 30-jährige, männliche Person schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurden. Der tatverdächtige, 38-jährige deutsche Staatsagehörige wurde in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen. Die Person bleibt weiterhin in Haft.

Es liegen der Polizei keinerlei Hinweise auf eine politisch motivierte Tat vor. Die Ermittlungen wurden von der Kriminaldirektion Koblenz übernommen. Quelle: Polizei