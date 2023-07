Veröffentlicht am 9. Juli 2023 von wwa

LINZ am Rhein – Brand einer Lagerhalle in Linz am Rhein

Sonntagmorgen, 9. Juli 2023 gegen 03:09 Uhr wurde durch eine Zeugin ein Vollbrand einer Lagerhalle in der Linzhausenstraße zwischen Gebäude 78 und 80A gemeldet. Durch erste Ermittlungen der Polizei wurde festgestellt, dass es sich um eine vorsätzliche Brandstiftung gehandelt haben dürfte. In der Halle befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes Boote, Traktoren und andere Fahrzeuge. Der Sachschaden dürfte nach dem derzeitigen Ermittlungssachstand der Polizei im

mittleren fünfstelligen Euro Bereich liegen. An der Lagerhalle wurden Wände und das Dach beschädigt. Auf Grund der nebenstehenden Wohnhäuser, wurden Anwohner evakuiert. Es kam nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zu keinem Personenschaden. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr konnte in Einsatznähe eine weitere Brandstelle in der Brückenstraße festgestellt werden. Dort hat der Täter ebenfalls vorsätzlich Brand gelegt, wobei ein Holzzaun beschädigt wurde, der durch Anwohner selbst abgelöscht werden konnte. Hinsichtlich des Brandes sind noch weitere Ermittlungen erforderlich. Aufgrund des Brandorts und der daraus resultierenden Gefahren, war es

erforderlich die B 42 und die Bahnstrecke zu sperren. Die Löscharbeiten wurden gegen 05:45 Uhr beendet und der Bahnverkehr wieder frei gegeben. Die Sperrung der B 42, wurde gegen 06:45 Uhr aufgehoben. Quelle: Polizei