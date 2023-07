Veröffentlicht am 9. Juli 2023 von wwa

SALZBURG – Salzburg – Urlaubsfahrt von Österreich nach Zagreb mit einem unfreiwilligen Zwischenstopp im Westerwald…

Durch die Rettungsleitstelle Montabaur wurde der Polizeiinspektion am Sonntagmorgen, 09. Juli 2023 um 04:30 Uhr ein Notruf übermittelt. Eine Familie aus Österreich wollte ihren Urlaub über die Strecke München – Salzburg – Zagreb antreten. Man wusste nicht mehr weiter. Durch eine Fehleingabe in das Navigationsgerät stellte man nun erst nach fünf bis sechs Stunden Fahrt und mehr als 500 Kilometern Umweg fest, dass man scheinbar doch nicht mehr in Österreich war, sondern im namensgleichen Salzburg im tiefsten Westerwald…

Eine Funkstreifenwagenbesatzung nahm sich dem Unheil an und stellte der Familie die nun richtige Route im Navigationsgerät ein. Man machte sich auf den Weg, um die nächsten circa 1.000 Kilometer bzw. zehn Stunden nach Zagreb in Kroatien zu fahren und hoffentlich diesmal ohne Umwege. Quelle: Polizei