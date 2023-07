Veröffentlicht am 9. Juli 2023 von wwa

WISSEN – Wissener Schützenfest strebt seinem Höhepunkt

Das Wissener Schützenfest strebt seinem Höhepunkt zu. Nach dem überaus spannenden Vogelschießen vor einer Woche hatte der gastgebende Schützenverein am Freitag zur offiziellen Festplatzeröffung geladen. Vereinsvorsitzender Karl-Heinz Henn freute sich in einer kurzen Rede über die vielen Schaulustigen und wünschte dem Fest einen guten Verlauf. Einer längeren Tradition folgend, hatte der Verein zur Feier des Tages ein Fässchen besten Gerstensafts spendiert, das Stadtbeigeordneter Claus Behner in Vertretung für Bürgermeister Berno Neuhoff anstach. Die ersten Gläser Bier verteilte dann Schützenkönigin Astrid I. (Groth). Inzwischen waren auch die zahlreichen Fahrgeschäfte und Buden in Gang gekommen, was die Besucher eifrig nutzten. Der Samstag stand im Zeichen von Standkonzerten am Krankenhaus und vor dem ehemaligen Postamt. Hier gaben die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen und die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen ihr Bestes, was nicht nur die frischgebackenen Majestäten mit dem verdienten Applaus belohnten. Abends stand noch ein Festzug einschließlich „Zapfenstreich“ auf dem Programm. Das Höhenfeuerwerk kam ebenfalls gut an. Der Sonntag begann erneut mit einem Standkonzert. Um 15.30 Uhr startet der große Festumzug am ehemaligen Postamt. In diesem Rahmen gibt es auch wieder eine Parade auf dem Marktplatz. Direkt anschließend geht es zum Festzelt. (bt) Fotos: Bernhard Theis