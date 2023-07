Veröffentlicht am 8. Juli 2023 von wwa

RHEINBREITBACH – Polizei Linz sucht den Geschädigten einer Straßenverkehrsgefährdung in Rheinbreitbach

Freitagvormittag, 07. Juli 2023 um 09:50 Uhr kam es in Rheinbreitbach im Bereich der B 42 / Mühlenweg an der Fahrbahnüberquerung für Fußgänger zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein Fußgänger wollte die B 42 überqueren. Aufgrund dessen bremste ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein dahinter fahrender 64jähriger Rollerfahrer, der die B 42 ebenfalls aus Richtung Unkel kommend befuhr, nahm dies zu spät wahr und zog am stehenden Fahrzeug vorbei. Es kam fast zu einer Kollision zwischen dem Fußgänger und dem Rollerfahrer. Die Polizei bittet den geschädigten Fußgänger sich zu melden. Tel: 02644-9430 oder unter pilinz.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei