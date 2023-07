Veröffentlicht am 8. Juli 2023 von wwa

WISSEN – Junger Fahrer unter THC-Einfluss in Wissen

In der Nacht vom Freitag, 6. auf Samstag, 7. Juli 2023 betrieben Beamte der Polizeiinspektionen Betzdorf und Altenkirchen eine stationäre Kontrollstelle auf der B 62 in Wissen. Gegen 00:30 Uhr fiel den Beamten schon beim Herantreten an ein Fahrzeug ein starker Cannabis-Geruch auf. Nachdem er zunächst den Konsum leugnete, räumte der 22-jährige Fahrzeugführer den Konsum von Betäubungsmitteln ein, nachdem ein Vortest positiv auf die Stoffgruppe Cannabis verlief. Neben der Entnahme einer Blutprobe, erwartet den jungen Fahrer nun ein Ermittlungsverfahren. Quelle: Polizei