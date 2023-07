Veröffentlicht am 9. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Nachtrag zum Königsschießen und Königskrönung der SG Altenkirchen

Am Samstag und Sonntag ging Thomas Niederhausen noch in den Reihen der Schützen mit, an seiner Seite seine Frau Alexandra, sie waren Thronpaar bei Schützenkönig Dominik I. Niederhausen. Am Montagabend sollte er selber im Mittelpunkt der Gesellschaft und im Rampenlicht stehen. Nach einem zermürbenden und zeitraubenden Schießen auf den Rumpf des Vogels und seines spärlichen Restes fiel um 19:39 Uhr der Rest und Thomas Niederhausen durfte jubeln. Zu den ersten Gratulanten zählte neben seiner Frau Alexandra der Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz. Auf festem Gestühl trugen ihn und seine Frau kräftige Schützenbrüder zur Krönungszeremonie unter dem Beifall der Gäste und Schützen ins Festzelt vor die Bühne. Den Nachmittag hatte die Band „Philipp Bender Live“ die Festbesucher unterhalten.

Schützenmeister Jörg Gerharz, sein Adjutant Michael Hain, Ex König Dminik I. und Ex Königin Julia nahmen gemeinsam die Königskrönung vor. Schützenhauptmann Markus Trepper ließ die Schützen antreten, unter ihnen an diesem Nachmittag auch die Schützenfreunde aus der Schweiz, das Blasorchester Mehrbachtal positionierte sich zur Nationalhymne zum Abschluss der Zeremonie. Scherpe, Hirschfänger und Königsorden erhielt Thomas I. Niederhausen, Königin Alexandra die Krone, Schützenmeister Gerharz ließ Thomas I. auf dem blanken Hirschfänger den Königseid sprechen. Mit der Nationalhymne endete der Abend. Fotos: Diana Wachow