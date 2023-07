Veröffentlicht am 8. Juli 2023 von wwa

WISSEN – Verabschiedung von Erster Polizeihauptkommissar Rainer Greb und Einführung von Polizeihauptkommissar Frank Reifenrath in Wissen

Polizeipräsidenten Karlheinz Maron begrüßte in den Räumlichkeiten der Verbandsgemeinde Wissen zum Festakt neben dem Ersten Polizeihauptkommissar Rainer Greb und Polizeihauptkommissar Frank Reifenrath, den Ersten Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus, den Wissener Verbands- und Stadtbürgermeister Benno Neuhoff und den Hammer Verbandsbürgermeister Heinrich. Kriminaldirektor Thorsten Runkel

Grund der Festlichkeit war den Amtswechsel in der Leitung der Polizeiwache Wissen offiziell zu vollziehen. Seit dem 1. Mai hat die Polizeiwache Wissen einen neuen Leiter. Polizeihauptkommissar Frank Reifenrath ist in die Fußstapfen von Rainer Greb getreten. Der Erste Polizeihauptkommissar ist, nach mehr als 43 Dienstjahren und über fünfeinhalb Jahren als Leiter der Polizeiwache Wissen, in den wohlverdienten Ruhestand gegangen.

Rainer Greb war über 43 Jahre Polizeidienst, davon fast 34 Jahre im PP Koblenz, und in Wissen sowie einen Abstecher zur Polizeidirektion Montabaur, ausschließlich im Bereich der Polizeidirektion Neuwied tätig. Das, so Maron, gebe es nicht oft. 1979 wurde er bei der Bereitschaftspolizei in Nordrheinwestfalen eingestellt und war, sowohl nach seiner Ausbildung im mittleren Dienst als auch nach seinem Studium zum gehobenen Dienst – zunächst als Sachbearbeiter im Polizeipräsidium Köln tätig. Zehn Jahre später (1989) wurde er zur Polizeistation Radevormwald in der Nähe des damaligen Wohnorts versetzt. Doch es zog ihn, als gebürtigen „Wäller“, gemeinsam mit seiner Familie, zurück in die Heimat.

Er stellte einen Versetzungsantrag nach Rheinland-Pfalz, der befürwortet und am 1. Oktober 1991 umgesetzt wurde. Im Westerwald war Rainer Greb zehn Jahre bei der Polizeiinspektion Altenkirchen, 14 Jahre bei der Polizeiinspektion Betzdorf und ein halbes Jahr bei der Polizeiinspektion Hachenburg als Dienstgruppenleiter.

Im Rahmen der Förderverwendung übernahm der zum Polizeihauptkommissar beförderte Greb zunächst für ein halbes Jahr die stellvertretende Leitung der Polizeiinspektion Montabaur und anschließend die Leitung der Führungsgruppe der Polizeidirektion Montabaur. Am 1. Dezember 2017 wurde ihm die Leitung der Polizeiwache Wissen übertragen und die blieb bis zum Schluss seine dienstliche Heimat. Mit dem 1. Mai hieß es Abschied nehmen. Der Name Greb bleibt der Polizei erhalten, denn zwei seiner drei Kinder sind in seine Fußstapfen getreten.

Maron dankte ihm für die geleistete Arbeit im Polizeipräsidium Koblenz. Er war stets engagiert und nicht nur für die Bevölkerung in seinem Dienstgebiet, sondern auch und insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen der Dienststelle da.

Polizeipräsident Maron umschrieb kurz dir Region Wissen. Das Dienstgebiet der Polizeiwache Wissen biete nicht nur reizvolle Landschaften entlang der Sieg, es bestäche auch durch eine Vielzahl attraktiver Großveranstaltungen wie den „Wissener Jahrmarkt“ und weitere Volks- und Schützenfeste. Die Stadt Wissen selbst sei als karnevalistische Hochburg bekannt, denn neben zahlreichen Karnevalsveranstaltungen finde auch alljährlich der überregional bekannte „Veilchendienstag-Umzug“ statt.

19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiwache sorgen für die Sicherheit von fast 17.000 Einwohnern der Verbandsgemeinde Wissen sowie die Ortsgemeinden Bitzen und Forst. Das Dienstgebiet erstreckt sich über eine Fläche von circa 98 Quadratkilometern und grenzt unmittelbar an den Kreis Siegburg und den Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen. Die Polizeiwachen Eitorf und Waldbröl sind die Nachbardienststellen.

Betrachte man die statistischen Fallzahlen der Polizeiwache Wissen, so liegen die im Trend der präsidial- und landesweiten Entwicklung. Während der Corona-Pandemie sanken die Zahlen der Kriminalstatistik und erwartungsgemäß stiegen sie, nachdem die pandemiebedingten Beschränkungen des öffentlichen Lebens im Jahr 2022 weiter zurückgenommen wurden, leicht an und bewegen sie sich auf dem Niveau der Jahre vor der Pandemie. Im Kalenderjahr 2022 wurden bei der Polizeiwache Wissen insgesamt 1.008 Straftaten erfasst, wobei die Aufklärungsquote bei 66 Prozent lag.

Die Zahl der Verkehrsunfälle hat sich in den letzten fünf Jahre nur gering verändert. Im Jahr 2022 ereigneten sich 448 Unfälle, das sind 33 weniger als im Jahr 2021. Elf Personen wurden schwer-, 51 Personen leichtverletzt.

Der neue Leiter der Polizeiwache Wissen, Frank Reifenrath, reichte am 24. Mai 1984 die Bewerbung des damals 18-jährigen Werkzeugmacher-Lehrlings Frank Reifenrath bei der Direktion der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz ein. Die Einstellung folgte nach erfolgreicher Eignungsprüfung am 2. September 1985 in Wittlich-Wengerohr. Nach der Ausbildung war Reifenrath zunächst als Einsatzkraft bei der Bereitschaftspolizei in Mainz eingesetzt, unter andrem auch im Objektschutz des Innenministeriums tätig. Im September 1991 wurde Polizeimeister Reifenrath zur Kreisverwaltung Neuwied versetzt und war Wach- und Streifenbeamter bei der Schutzpolizeiinspektion in Straßenhaus. Nach der Neuorganisation der Polizei im Jahr 1993 ging es von Straßenhaus nach Betzdorf zur Polizeiinspektion. 1994 machte sich der Polizeiobermeister auf den Weg zum gehobenen Dienst. Drei Jahre dauerte das Studium.

Als Polizeikommissar ging es zurück nach Betzdorf. Dort war Reifenrath mehr als elf Jahre als Dienstgruppenleiter tätig. Im Jahr 2009 übernahm der Polizeihauptkommissar für fünf Monate aus dienstlichen Gründen die Aufgabe des Sachbearbeiters Einsatz bei der Polizeiinspektion Betzdorf.

Anschließend ging es als Dienstgruppenleiter zurück in den Schichtbetrieb der Inspektion. Von September 2020 bis zum Ende April 2023 war er herausgehobener Sachbearbeiter Einsatz der Inspektion Betzdorf, bevor am 1. Mai der Wechsel nach Wissen folgte.

Reifenrath übernimmt offiziell die Leitung der Polizeiwache Wissen, einer gut aufgestellten und funktionierenden Dienststelle. Für seine neue Aufgabe als Leiter der Polizeiwache Wissen wünschte ihm Maron viel Erfolg und Freude, ein gutes Gelingen und das notwendige Quäntchen Glück, das jeder ab und zu benötigt. Fotos: Diana und Renate Wachow