Veröffentlicht am 8. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Nachtrag – Schützenparade auf dem Marktplatz in der Kreisstadt Altenkirchen

Die dritte Etappe des sonntäglichen Schützenfestes der Schützengesellschaft Altenkirchen 1845 beinhaltete die Schützenparade auf dem Marktplatz. Was sich früher in der Bahnhofstraße abspielte, findet seit 2022 auf dem Marktplatz im Mittelpunkt der Stadt Altenkirchen statt. Die Majestäten, Vereinsfunktionäre und Ehrengäste postieren sich auf der linken Seite des Platzes, rechts steht die Musik, der Musikverein Scheuerfeld und in der Mitte paradieren grüßend Schützen und Musiker. Fotos: Diana und Renate Wachow