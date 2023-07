Veröffentlicht am 9. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neues im Bildungsprogramm Haus Felsenkeller – Fußgesundheit und Barfußgang – dem nimmt sich ein Workshop am 29. Juli an.

„Barfuß unterwegs. Auf dem Weg zu mehr Gesundheit“ heißt der neue Workshop, der für Viele interessant sein dürfte. Die Gesundheit unseres Bewegungsapparates steht oft genug auf wackeligen Füßen – klingt komisch, aber genau so ist es. Barfußlaufen lernen? Das scheint vielleicht erst mal absurd, macht aber viel Sinn. Denn: Fußbeschwerden schränken sehr ein und oft können diffuse Beschwerden am darüber liegenden Bewegungsapparat auf Fehlstellungen zurückgeführt werden. Schon eine leichte Fußfehlstellung kann weitreichende Auswirkungen haben. Wer Fußtraining ausprobieren möchte oder auch einfach neugierig ist, wie die Füße die Körperstatik beeinflussen, ist in diesem Workshop genau richtig.

Es wird eine kleine (Barfuß-) Wanderung mit Austausch im geschützten Rahmen geben. Man kann die eigenen Fragen einbringen, theoretisches Wissen über Fußfehlstellungen & Minimalschuhe erlangen. Erfahren und erleben, warum Barfußgehen gut ist. Erhalten Sie erhalten eine Anleitung und Übungen für stärkere Füße und mehr Gefühl die Bewegung. So können Sie sich nach dem Workshop weiter mit dem Thema beschäftigen und kräftigen. Im Wald, bei jedem Wetter wird es auch um wohltuende Entspannung während und auch nach dem bewussten Barfußgang gehen.

Der Workshop ist geeignet für Menschen jeden Alters und Geschlechts, mit oder ohne Vorerfahrungen. Auch Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden sind (nach Rücksprache) herzlich willkommen. Am Samstag, 29.07., von 10 bis 15 Uhr findet der Workshop statt; die Gebühr beträgt 95 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.