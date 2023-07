Veröffentlicht am 7. Juli 2023 von wwa

KOBLENZ – Heroinfund nach Personenkontrolle in Koblenz

Donnerstagabend, 06. Juli 2023 gegen 18:45 Uhr konnten Einsatzkräfte der Polizei Koblenz im Rahmen einer Personenkontrolle im Parkhaus am Altlöhrtor zwei Männer feststellen, die vor sich Alufolie ausgebreitet hatten. Bei der folgenden Durchsuchung des 29-jährigen Mannes konnte eine geringe Menge Heroin im Portemonnaie gefunden werden. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab zudem, dass gegen ihn gleich zwei offene Haftbefehle vorlagen. Er wurde im Anschluss in die JVA Koblenz gebracht. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das StGB erfasst. Die zweite Person konnte ohne weitere Maßnahmen entlassen werden. Quelle:Polizei