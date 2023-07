Veröffentlicht am 7. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Nachtrag – Landrat erhielt Besuch von der Altenkirchener Schützengesellschaft

Zur Tradition der Altenkirchener Schützen gehört es, dass sie im Rahmen ihres Eröffnungstages, nach Ständchen in den beiden Altenheimen, der Kranzniederlegung am Ehrenmal und dem Besuch im Rathaus auch beim Kreisoberhaupt, Landrat Dr. Peter Enders, an der Kreisverwaltung vorbeischauen und ihm ein Ständchen darbringen. Musikalisch umgesetzt vom Musikverein Scheuerfeld und dem Spielmannszug Heimbach-Weis. Begleitet und gesichert wurden sie bei dem Stadteinzug von der Freiwilligen Feuerwehr Löschzug Altenkirchen. Fotos: Diana Wachow