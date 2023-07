Veröffentlicht am 8. Juli 2023 von wwa

REGION – Erstes Westerwälder Krimifestival

Es gibt den Zürich-Krimi und die SOKO Stuttgart, den Tatort Eifel und den Tod in der Lausitz – doch das Verbrechen ist auch im Westerwald zuhause. Hier wird gemordet und gestohlen, erpresst und entführt. Wie spannend es in der Region zwischen Neuwied und Betzdorf zugeht, wird das 1. Westerwälder Krimifestival beweisen. Vom 29. September bis zum 14. Oktober 2023 werden zahlreiche Autorinnen und Autoren auf Einladung der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ an teils durchaus ungewöhnlichen Schauplätzen aus ihren Werken lesen.

Die Idee zu dieser literarischen Premiere hatte der Altenkirchener Landrat Dr. Peter Enders: „Ich bin schon immer ein großer Krimi-Fan gewesen, vor allem wenn sie einen lokalen Bezug haben. So habe ich auch alle Bücher von Micha Krämer mit großer Begeisterung verschlungen.“ Zu dem bekannten Schriftsteller aus Kausen pflegt Dr. Enders ein freundschaftliches Verhältnis – und so nahm vor Monaten in ersten Gesprächen ein Krimifestival immer konkretere Formen an. Schnell waren auch die Landratskollegen Achim Hallerbach (Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwald) überzeugt. Die Organisation wurde schließlich dem Betzdorfer Kultur- und Literaturverein „Die Wäller Rumkugeln“ übertragen.

Das Programm verspricht eine perfekte Mischung aus Professionalität und Regionalität, so wie es auch der Anspruch der „Wir Westerwälder“ ist, in dem die drei Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis seit 2008 ihre Kräfte bündeln, um die nördlichste rheinland-pfälzische Region gemeinsam zu vermarkten. Es entspricht dabei dem Selbstverständnis der Initiative, dass das Krimifestival dezentral in allen drei Kreisen stattfindet. Schauplätze wie die Hachenburger Brauerei, die Burg Dattenberg, das Kulturwerk in Wissen, aber auch das Beerdigungsinstitut Himmrich in Alsdorf bieten die entsprechende Atmosphäre.

Ähnlich wie bei großen Musikevents gibt es auch hier einige Zugpferde: Neben Micha Krämer sind dies Klaus-Peter Wolf und Joe Bausch. Doch ein zentrales Ziel des Krimifestivals ist es, dass weniger bekannten Autorinnen und Autoren eine Plattform gegeben wird, damit sie sich einem größeren Publikum vorstellen können. Entscheidend ist, dass der regionale Bezug vorhanden ist. Mit von der Partie sind Bettina Göschl, Andreas Schmidt, Dieter Aurass, Melanie Lahmer, Doris Litz, Rainer Litz, Ulrike Puderbach, Steffen Ziegler, Volker Dützer, Kristina Seibert, Nena Siara und Sloveig Ariane Prusko.

Abgerundet wird das Festival unter anderem durch einen Schreibwettbewerb und ein Krimidinner im „Breidenbacher Hof“ in Betzdorf. Als Sponsoren stehen die Sparkassen Westerwald-Sieg und Neuwied sowie der Verkehrsverbund Rhein-Mosel auch finanziell hinter dem Projekt.

„Wir sind jetzt schon von einem Erfolg des 1. Westerwälder Krimifestivals überzeugt und glauben daran, dass diese Veranstaltungsreihe künftig zu einem Aushängeschild und einer echten Größe in unserem gemeinsamen Regionalmarketing wird“, so die Landräte Dr. Peter Enders, Achim Hallerbach und Achim Schwickert abschließend.

Alle Einzelheiten zum Krimifestival sind auf der eigens eingerichteten Homepage https://mordsregion.de zu finden. Tickets für die Lesungen gibt es unter www.ticket-regional.de , die Karten für Klaus-Peter Wolf sind unter https://reservix.de erhältlich.

Die Veranstaltungen im Überblick:

Freitag, 29. September, Krimibus-Tour mit Micha Krämer, Abschluss um 21 Uhr im Hotel „Zum Weißen Stein“, Kirchen-Katzenbach;

Samstag, 30. September, 19.30 Uhr, Micha Krämer, Hachenburger Brauerei;

Sonntag, 1. Oktober, 19.30 Uhr, Doris Litzu und Rainer Litz, Kultur-Café „Ahl Schul, Hillscheid;

Montag, 2. Oktober, 19.30 Uhr, Volker Dützer und Kristina Seibert, Burg Dattenberg;

Donnerstag, 5. Oktober, Ulrike Puderbach und Nena Siara, Alte Schule Dierdorf;

Freitag, 6. Oktober, 19.30 Uhr, Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl, Kulturwerk Wissen;

Samstag, 7. Oktober, 19 Uhr, Das original Krimidinner, „Breidenbacher Hof“, Betzdorf (keine Abendkasse);

Samstag, 7. Oktober, 19.30 Uhr, Melanie Lahmer und Steffen Ziegler, Bestattungsinstitut Himmrich, Alsdorf;

Donnerstag, 12. Oktober, 19.30 Uhr, Andreas Schmidt, Alte Schmiede, Stöffel-Park;

Freitag, 13. Oktober, 19.30 Uhr, Dieter Aurass, Dorfgemeinschaftshaus Eichelhardt;

Samstag, 14. Oktober, 19.30 Uhr, Joe Bausch, Schloss Arenfels.

Foto: (v.l.): Präsentieren gemeinsam das Programm für das Westerwälder Krimifestival im Herbst 2023 – Achim Hallerbach, Landrat Kreis Neuwied, Dr. Peter Enders, Landrat Kreis Altenkirchen und Achim Schwickert, Landrat Westerwaldkreis.