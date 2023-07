Veröffentlicht am 8. Juli 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Deichstadtfest in Neuwied

Pünktlich am Donnerstag um 17.00 Uhr eröffnete Neuwieds Oberbürgermeister das 42. Internationale Deichstadtfest auf dem Luisenplatz. „Wir sind froh und glücklich, Sie auch in diesem Jahr wieder begrüßen zu dürfen, und laden Sie ein, bei uns in gemütlicher Runde mit Jung und Alt zu feiern“. Ließ der Stadtchef bei seiner Begrüßungsrede wissen. Denn das ist längst gute Tradition beim Deichstadtfest: Am zweiten Juli-Wochenende wird die Neuwieder Innenstadt zum beliebten Treffpunkt für die gesamte Region. Dafür sorgen rund 100 Stunden Live-Musik, kulinarische Spezialitäten und vieles mehr. Nachdem die Neuwieder Schützen traditionell die Salutschüsse abgefeuert hatten, bewaffnete sich der Oberbürgermeister mit dem Hammer und öffnete das Freibierfass. Die Veranstalter wollen weiterhin auf Bewährtes setzen, sind aber auch immer bestrebt, ihnen Neues zu präsentieren. Auf vier Bühnen wird es vier Tage rockig. Zahlreiche Stände versprechen bis tief in die Nacht von Bratwurst bis zu exotischen Getränken, von Bowlen bis Schwarzbier, Sekt und Selters. Die Macher auf der Festmeile hoffen, dass das schöne Sommerwetter bis zum Sonntagabend hält und versprechen beste Unterhaltung für jede Altersgruppe. (mabe) Fotos: Marlies Becker