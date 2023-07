Veröffentlicht am 7. Juli 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Alte Schulbücher zurückbringen und die neue abholen

Das Schuljahr endet. Zeit, die ausgeliehenen Schulbücher wieder zurückzubringen und die neuen fürs nächste Schuljahr abzuholen. In der Woche vom 17. bis 21. Juli nimmt das Amt für Schule und Sport daher zunächst die für das Schuljahr 2022/23 ausgeliehen Bücher entgegen. Eltern, deren Kinder die städtischen Grundschulen besuchen, können die Bücher im Amalie-Raiffeisen-Saal der vhs Neuwied, Heddesdorfer Straße 33-35, zurückgeben. Die neuen Schulbücher können dann zum Ende der Sommerferien abgeholt werden: von Mittwoch, 30. August, bis Dienstag, 5. September, ebenfalls in der vhs im Amalie-Raiffeisen-Saal. Rück- und Ausgabe der Bücher ist montags bis freitags jeweils von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr möglich. Eltern, die aus einem wichtigen Grund an den Terminen verhindert sind, werden gebeten, sich rechtzeitig mit dem Schulamt in Verbindung zu setzen und telefonisch unter 02631 802-240 oder 02631 802-631 einen Termin zu vereinbaren. Bei Fragen können sich Eltern ebenfalls dort melden.