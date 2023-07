Veröffentlicht am 7. Juli 2023 von wwa

KIRCHEN – Unternehmensnetzwerk in der Verbandsgemeinde Kirchen erfolgreich gestartet – 45 Teilnehmer beim ersten Netzwerktreffen

Mit der Auftaktveranstaltung am 29. Juni ging das neue Unternehmensnetzwerk in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) an den Start. Die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen hatte alle heimischen Unternehmer mit Interesse an dem Netzwerkgedanken eingeladen. „Wir als Wirtschaftsförderung möchten in den Austausch mit den Unternehmen kommen, die aktuellsten Themenfelder besprechen und den Teilnehmern die Möglichkeit des Kennenlernens und Austauschs untereinander bieten“, erklärte Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen, zum Ziel der Veranstaltung.

Im Mittelpunkt sollen weniger Vorträge zu bestimmten Themen stehen, als der Gedanke eines zielgerichteten Vor-Ort-Netzwerkes mit kurzen Wegen und Unterstützungsmöglichkeiten. Wie Riccarda Vitt von der Wirtschaftsförderung darstellt, „war Platz für einen offenen Austausch zu Themen wie z.B. Photovoltaikanlagen, Windenergie oder Fördermittel, wie auch die Problematiken, die damit einhergehen können und deren Lösungsansätze.“

Die Resonanz der 45 Teilnehmer sei durchweg positiv gewesen. So berichtete Ingmar Knall, Geschäftsführer von Herrmann Metallbau aus Friesenhagen: „Wir sind angenehm überrascht. Wir haben ein Problem hinsichtlich der Errichtung einer Photovoltaikanlage in unserem Betrieb. Nicht nur, dass die Wirtschaftsförderung diese Thematik mit EAM besprechen wird, wir haben darüber hinaus bereits einen Kontakt mit einem ansässigen Unternehmer, der das gleiche Problem hatte und mit dem wir uns im Austausch befinden, welche Lösung er gefunden hat.“

Sehr angetan zeigte sich auch Johanna Bolz, Geschäftsführerin des vor wenigen Wochen in Kirchen eröffneten Vintage Kontor. „Wir kommen aus Düsseldorf und waren so eine positive Unterstützung gar nicht gewohnt. Hier sind wir nicht nur eine Nummer, sondern werden gehört und können uns einbringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit des Netzwerkes mit der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen.“

Abschließend konnte Wirtschaftsförderer Tim Kraft resümieren: „Es war für uns ein auch ein Test, ob überhaupt ein Interesse vor Ort bei den Betrieben zu einem solchen Netzwerk besteht. Wir freuen uns, dass dies so gut angenommen wurde. Die Netzwerktreffen sollen, soweit möglich, nach den Wünschen der Unternehmen in verschiedenen Betrieben vor Ort regelmäßig fortgesetzt werden. Über das nächste Treffen werden wir rechtzeitig informieren.“

Wer als Unternehmer in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) am Netzwerk teilnehmen möchte, kann sich über das Kontaktformular der Wirtschaftsförderung (wfk-sieg.de/ihre-digitale-anfrage.html) oder per Mail an wfk@kirchen-sieg.de melden.

Foto: Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung, begrüßte die anwesenden Unternehmer und stellte die wichtigsten Aspekte des Abends vor.