Veröffentlicht am 7. Juli 2023 von wwa

PRACHT – Sanierungsarbeiten an der Waldsportanlage Hohe Grete schreiten gut voran.

Nach dem der alte Kunstrasenbelag sowie die darunterliegenden Elastikbahnen in den Monaten April und Mai von den Vereinsmitgliedern kostensparend in Eigeninitiative entfernt wurden, begannen im vergangenen Monat Juni die Sanierungsarbeiten durch die bauausführende Firma Polytan und sind bereits gut vorangeschritten. So wurde im ersten Stepp der Unterbau auf ein passendes Niveau gebracht. Daran schlossen sich die Arbeiten zur Herstellung der elastischen Tragschicht an und in der vergangenen Woche erhielt die Sportanlage den neuartigen Kunstrasenbelag sowie die erforderliche Linierung. Im Laufe der nächsten Woche dürften die Sanierungsarbeiten mit der Versandung der Spielfläche abgeschlossen werden. Die Einweihung ist für den 19. August geplant. Ortsbürgermeister Udo Seidler freut sich über den reibungslosen Ablauf der Sanierungsarbeiten. (use) Fotos: OG Pracht