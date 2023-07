Veröffentlicht am 7. Juli 2023 von wwa

WISSEN – Einweihung der Rathausstraße mit Stadtfest gefeiert

Wissen feierte die Einweihung der neuen Rathausstraße mit einem großen Fest. Nach einer mehrjährigen Bauzeit, die mit vielerlei Einschränkungen für die Anwohner verbunden war, zeigt sich der Abschnitt zwischen Bahnhof und Rathaus nun im neuen Glanz. Zahlreiche Vereine und Gruppierungen verschönerten das Fest mit einem ausgewogenen Programm, das für alle Alterstufen etwas zu bieten hatte.

Wer Freude an Tanzveranstaltungen hatte, bekam vor dem Regiobahnhof allerhand zu sehen. So zeigten die Kids der DJK Wissen/Selbach genauso ihr Können wie die Kleinsten der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ aus dem Wissener Stadtteil Köttingerhöhe. Das ebenfalls dort beheimatete Tanzstudio BALÉ begeisterte ebenfalls mit einer starken Darbietung. Den „Golden Girls“ flogen sowieso wie immer die Herzen zu. Parallel dazu präsentierte die Jugendfeuerwehr Wissen ihr Können.

So gab es beispielsweise eine Ratestrecke für die Zuschauer, wo die Nachwuchsfeuerwehrleute wichtige Tips zur Ausrüstung oder dem richtigen Verhalten bei Bränden übermittelten. Und ganz am Schluss liess man die Praxis sprechen. Feuerwehrautos fuhren mit Blaulicht und Martinshorn an und Jugendfeuerwehrleute sprangen heraus. Nach einem kurzen Lageüberblick wurden die Schläuche ausgerollt und fachmännisch verlegt. Nur Sekunden später ergoss sich das Löschwasser aus mehreren Strahlrohren auf die Bahnhofstraße. Die Zuschauer zeigten sich stark beeindruckt und belohnten das Können des Feuerwehrnachwuchses mit dem verdienten Beifall. (bt) Fotos: Bernhard Theis