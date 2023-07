Veröffentlicht am 9. Juli 2023 von wwa

MORSBACH – Gottesdienst mit Kunstaktion und Musik im Holper Gesellenhaus

Zum Fest der Verklärung des Herrn am Sonntag, 06. August 2023 finden in Holpe die Gottesdienste gemeinsam mit einer Kunstaktion und Musik im Gesellenhaus (Pfarrer Pflugfelder Weg 1, 51597 Morsbach) statt. Die in Holpe lebende Künstlerin Ursula Groten stellt Werke zum Thema Licht aus. Mira Caputo (Sopran) und Dirk van Betteray (Klavier) musizieren dazu passende Werke unter anderem von Klaus Heizmann. Beginn ist um 9.15 Uhr mit den musikalisch besonders gestalteten Laudes, um 9.30 Uhr schließt sich die Hl. Messe an. Nach den Gottesdiensten wird zur näheren persönlichen Betrachtung der Bilder eingeladen. Die kfd Holpe bietet Getränke und einen kleinen Imbiss an. Die Veranstaltung findet im Rahmen der 28. Jahresreihe der Holper Kirchenmusik statt. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Finanzierung der Reinigung der Holper Orgel sind willkommen.